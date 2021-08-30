، المخابرات العراقية تعتقل إرهابياً خطيراً ،

محمد بن مسعود - الدمام - شارك في تفجير مصفاة بيجي

أعلن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم (الاثنين) القبض على إرهابي خطير أدخل سيارات مفخخة يستقلها إرهابيون انتحاريون إلى محافظة صلاح الدين شمالي البلاد في عام ٢٠١٤.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن "الغانمي" قوله: "إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية، وجهت صفعة جديدة لتنظيم داعش الإرهابي".

من جهتها، بينت خلية الإعلام الأمني، أن ذلك الإرهابي، عمل على يد ما يسمى الأمير الشرعي لولاية صلاح الدين، وعمل أيضاً مع المفارز الإرهابية في قضاء بيجي لاستهداف منتسبي الأجهزة الأمنية.

وأضافت أن الإرهابي شارك في هجومين مع عناصر إرهابية أخرى يقدر عددهم بـ 300 عنصرًا يستقلون 50 عجلة مفخخة على القطعات الماسكة لمصفاة بيجي، وفي الهجومين أدخل الإرهابيون العجلات المفخخة، وفجروها داخل المصفاة، مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية.