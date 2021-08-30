محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تشكيل مجلس إدارة نادي الحزم، على أن تكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات ابتداءً من 9/ 1/ 1443هـ. ويتكون مجلس إدارة نادي الحزم المعتمد من: 1- سلمان المالك. رئيس النادي 2- عبدالله مقحم المطيري. نائب رئيس 3- نايف القزلان. عضو 4- محمد العوض. عضو 5- سلطان الحمود. عضو 6- طلال الحربي. عضو 7- خالد الشارخ. عضو 8- الدكتورة مليكة التركي. عضو 9- رامي الشبعان. عضو. وعاد فريق الحزم إلى أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد حصولهم على بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى الموسم الماضي، ويقع حالياً بالمركز 13 من سلم ترتيب الدوري. 30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 05:08 PM بعد اعتماد وزير الرياضة.. رسمياً "المالك" رئيساً للحزم لـ 4 سنوات بعد اعتماد وزير الرياضة.. رسمياً "المالك" رئيساً للحزم لـ 4 سنوات اعتمد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تشكيل مجلس إدارة نادي الحزم، على أن تكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات ابتداءً من 9/ 1/ 1443هـ. ويتكون مجلس إدارة نادي الحزم المعتمد من: 1- سلمان المالك. رئيس النادي 2- عبدالله مقحم المطيري. نائب رئيس 3- نايف القزلان. عضو 4- محمد العوض. عضو 5- سلطان الحمود. عضو 6- طلال الحربي. عضو 7- خالد الشارخ. عضو 8- الدكتورة مليكة التركي. عضو 9- رامي الشبعان. عضو. وعاد فريق الحزم إلى أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد حصولهم على بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى الموسم الماضي، ويقع حالياً بالمركز 13 من سلم ترتيب الدوري. ، بعد اعتماد وزير الرياضة.. رسمياً "المالك" رئيساً للحزم لـ 4 سنوات ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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