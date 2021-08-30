محمد بن مسعود - الدمام - ⁧‫كشفت تقارير إعلامية عن أن ‬⁩إدارة نادي النصر قد أتمت اتفاقها مع اللاعب البرازيلي أنسيلمو محترف نادي الوحدة. وبحسب ما نقلت الإخبارية فإن الطرفين توصلا لاتفاق نهائي على كافة البنود المالية، إذ سينضم بديلاً للأرجنتيني بيتي مارتينيز. وكانت "الخليج 365" قد انفردت بخبر انسحاب إدارة الاتحاد من المفاوضات بسبب مبالغة وكيل اللاعب في طلباته المالية. وقالت مصادر قريبة الصلة بالإدارة النصراوية إن إدارة الوحدة كانت ترغب في إعارة اللاعب للاتحاد لكن اللاعب ووكيله كانا يرغبان بالنصر. 30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 05:02 PM كما انفردت "الخليج 365": "النصر" يتفق مع "أنسيلمو" نجم "الوحدة" كما انفردت "الخليج 365": "النصر" يتفق مع "أنسيلمو" نجم "الوحدة" ⁧‫كشفت تقارير إعلامية عن أن ‬⁩إدارة نادي النصر قد أتمت اتفاقها مع اللاعب البرازيلي أنسيلمو محترف نادي الوحدة. وبحسب ما نقلت الإخبارية فإن الطرفين توصلا لاتفاق نهائي على كافة البنود المالية، إذ سينضم بديلاً للأرجنتيني بيتي مارتينيز. وكانت "الخليج 365" قد انفردت بخبر انسحاب إدارة الاتحاد من المفاوضات بسبب مبالغة وكيل اللاعب في طلباته المالية. وقالت مصادر قريبة الصلة بالإدارة النصراوية إن إدارة الوحدة كانت ترغب في إعارة اللاعب للاتحاد لكن اللاعب ووكيله كانا يرغبان بالنصر. الكلمات المفتاحية ، كما انفردت "الخليج 365": "النصر" يتفق مع "أنسيلمو" نجم "الوحدة" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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