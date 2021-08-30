محمد بن مسعود - الدمام - لنشر ثقافة الإسعافات الأولية وضمن مبادرة همة السفراء للتدريب المجتمعي نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة دورة سفير الحياة ضمن مبادرة همة السفراء للتدريب المجتمعي لمنسوبي شرطة منطقة الباحة. جاء ذلك بإشراف ودعم من مدير عام الفرع بالمنطقة خالد محمد الغامدي، وحضور مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد حمزة الحربي، ونائب مدير الشرطة العميد منصور الحربي. وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني أن تنفيذ هذه الدورات يأتي انطلاقاً من رسالة الهيئة تجاه المجتمع، لنشر ثقافة الإسعافات الأولية، المنبثقة من أهمية الاسعافات الأولية وحاجة المجتمع لها لتأهيل جيل قادر ومستعد للحالات الطارئة، وللراغبين بالتسجيل عن طريق الرابط. ‏https://mutaahebadmin.srca.org.sa/#!/Courses 30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 05:00 PM لنشر ثقافة الإسعافات الأولية وضمن مبادرة همة السفراء للتدريب المجتمعي "الهلال الأحمر ينفذ دورة سفير الحياة لمنسوبي شرطة الباحة "الهلال الأحمر ينفذ دورة سفير الحياة لمنسوبي شرطة الباحة نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة دورة سفير الحياة ضمن مبادرة همة السفراء للتدريب المجتمعي لمنسوبي شرطة منطقة الباحة. جاء ذلك بإشراف ودعم من مدير عام الفرع بالمنطقة خالد محمد الغامدي، وحضور مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد حمزة الحربي، ونائب مدير الشرطة العميد منصور الحربي. وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد الزهراني أن تنفيذ هذه الدورات يأتي انطلاقاً من رسالة الهيئة تجاه المجتمع، لنشر ثقافة الإسعافات الأولية، المنبثقة من أهمية الاسعافات الأولية وحاجة المجتمع لها لتأهيل جيل قادر ومستعد للحالات الطارئة، وللراغبين بالتسجيل عن طريق الرابط. ‏https://mutaahebadmin.srca.org.sa/#!/Courses الكلمات المفتاحية ، "الهلال الأحمر ينفذ دورة سفير الحياة لمنسوبي شرطة الباحة ،

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