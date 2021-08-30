، أمير نجران يعزي في وفاة "بالعبيد" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدّم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم، تعازيه لذوي ناصر بن صالح بالعبيد.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما بشيخ قبيلة بالعبيد صالح بامزعب بالعبيد، وابن الفقيد تركي، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وعبّر "بالعبيد" وابن الفقيد عن الشكر له على تعازيه ومواساته، سائلين الله أن يجزيه خير الجزاء ويحفظه من كل مكروه.