- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الإثنين، عن تسجيل "العنود" إحدى الناقلات المملوكة لشركة البحري @OneBahri في الأسطول البحري السعودي.
وقالت الهيئة: "نفخر برفع العلم السعودي عليها، لتضيف ارتفاعاً جديدًا في زيادة الحمولة الطنية للأسطول، والإسهام في تعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي".
فيما أكدت شركة البحري أنه إسهامًا منها في تعزيز مكانة قطاع النقل البحري السعودي إقليميًا ودوليًا، فإنها تفخر بضم ناقلة البضائع السائبة "العنود" إلى الأسطول البحري الوطني، ورفع العلم السعودي عليها بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل.
يُشار إلى أن الناقلة "العنود" تم تصنيعها في العام 2020م، بطول 229.06 متراً، وعرض 32.26 متراً، وتبلغ سرعتها 14.2 عقدة بالساعة، أما الغاطس فيبلغ 14.45 متراً.
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 04:54 PM
للإسهام في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي"هيئة النقل" تسجل الناقلة "العنود" ضمن الأسطول البحري السعودي
أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الإثنين، عن تسجيل "العنود" إحدى الناقلات المملوكة لشركة البحري @OneBahri في الأسطول البحري السعودي.
وقالت الهيئة: "نفخر برفع العلم السعودي عليها، لتضيف ارتفاعاً جديدًا في زيادة الحمولة الطنية للأسطول، والإسهام في تعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي".
فيما أكدت شركة البحري أنه إسهامًا منها في تعزيز مكانة قطاع النقل البحري السعودي إقليميًا ودوليًا، فإنها تفخر بضم ناقلة البضائع السائبة "العنود" إلى الأسطول البحري الوطني، ورفع العلم السعودي عليها بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل.
يُشار إلى أن الناقلة "العنود" تم تصنيعها في العام 2020م، بطول 229.06 متراً، وعرض 32.26 متراً، وتبلغ سرعتها 14.2 عقدة بالساعة، أما الغاطس فيبلغ 14.45 متراً.
، "هيئة النقل" تسجل الناقلة "العنود" ضمن الأسطول البحري السعودي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "هيئة النقل" تسجل الناقلة "العنود" ضمن الأسطول البحري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.