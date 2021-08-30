- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت إدارة الاتحاد، اليوم الاثنين، مدرب الفريق الكروي الأول الروماني كوزمين كونترا، والذي وصل إلى جدة؛ من أجل تولي مهمة الإشراف على الفريق خلال الفترة المقبلة.
وكان "الاتحاد" تعاقد مع الروماني "كونترا" لمدة موسم واحد خلفاً للبرازيلي فابيو كاريلي الذي تمت إقالته الأسبوع الماضي بعد خسارة النهائي العربي من أمام الرجاء المغربي.
ويعد "كونترا" رابع مدرب روماني يقود الاتحاد طوال تاريخه بعد مواطنيه أنخل يوردنيسكو وفيكتور بيتوركا ولاسزيو.
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 04:38 PMخلفاً للبرازيلي "كاريلي".. "الاتحاد" يستقبل الروماني "كوزمين"
استقبلت إدارة الاتحاد، اليوم الاثنين، مدرب الفريق الكروي الأول الروماني كوزمين كونترا، والذي وصل إلى جدة؛ من أجل تولي مهمة الإشراف على الفريق خلال الفترة المقبلة.
وكان "الاتحاد" تعاقد مع الروماني "كونترا" لمدة موسم واحد خلفاً للبرازيلي فابيو كاريلي الذي تمت إقالته الأسبوع الماضي بعد خسارة النهائي العربي من أمام الرجاء المغربي.
ويعد "كونترا" رابع مدرب روماني يقود الاتحاد طوال تاريخه بعد مواطنيه أنخل يوردنيسكو وفيكتور بيتوركا ولاسزيو.
، خلفاً للبرازيلي "كاريلي".. "الاتحاد" يستقبل الروماني "كوزمين" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر خلفاً للبرازيلي "كاريلي".. "الاتحاد" يستقبل الروماني "كوزمين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.