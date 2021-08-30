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أدانت الأردن، اليوم، الاعتداء الذي شنّته مليشيا الحوثي على قاعدة العند الجوية اليمنية بمحافظة لحج أمس الأحد، وأسفر عن وقوع العشرات من القتلى والجرحى.
وشددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان على موقف الأردن الثابت بإدانة واستنكار جميع الممارسات والأفعال الإرهابية، مؤكدةً وقوف بلادها المطلق وتضامنها التام مع اليمن في وجه كل ما يهدد أمنهم واستقرارهم.
وأعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة لشعب وحكومة اليمن وذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 04:26 PM
أكدت وقوفها وتضامنها مع اليمن في وجه كل ما يهدد أمنهالأردن تدين اعتداء الحوثي على قاعدة العند الجوية اليمنية
أدانت الأردن، اليوم، الاعتداء الذي شنّته مليشيا الحوثي على قاعدة العند الجوية اليمنية بمحافظة لحج أمس الأحد، وأسفر عن وقوع العشرات من القتلى والجرحى.
وشددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان على موقف الأردن الثابت بإدانة واستنكار جميع الممارسات والأفعال الإرهابية، مؤكدةً وقوف بلادها المطلق وتضامنها التام مع اليمن في وجه كل ما يهدد أمنهم واستقرارهم.
وأعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة لشعب وحكومة اليمن وذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
، الأردن تدين اعتداء الحوثي على قاعدة العند الجوية اليمنية ،
المصدر : الخليج 365
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