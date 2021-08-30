شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء على المملكة، متوقعا هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جيزان وعسير تمتد إلى منطقة نجران ومرتفعات الباحة ومكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، بينما يكون الطقس مستقر على باقي أجزاء المملكة.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة وجنوبية على باب المندب تحول مساءاً شمالية غربية، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.