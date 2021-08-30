شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تقترب من تعيين مستشار لأول مشاريعها النووية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر، عن أن المملكة اقتربت من اختيار شركة لتقديم خدمات المشورة لمشاريعها النووية في غضون الشهرين المقبلين، حيث ستتم عملية الاختيار في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.

وذكرت المصادر أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ البرنامج النووي السعودي، اقتربت من اختيار الفائز لتقديم خدمات التدقيق المالي للمشروع، وفقاً لموقع "سي إن بي سي عربية".

وجاء ذلك بعد منافسة بين شركات عالمية، منها "Deloitte، وEY ، وHSBC ، وPwC".

وأضافت أن الفائز سيحصل على عقد لمدة 4 سنوات تتضمن أعماله تقديم دراسة جدوى لكل أعمال المشروع واختيار العروض الأفضل من بين الشركات التي ستتقدم لبناء المفاعل النووي السعودي وحتى إغلاقه بالكامل.

وتابعت المصادر أن تلك الشركات أبدت رغبتها في تنفيذ المشروع، حيث تخطط المملكة لإنشاء مفاعلين في أول مشاريعها النووية لتوليد ما يربو على 2.8 جيجا وات من الكهرباء.