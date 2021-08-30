«التعاون الإسلامي» تدين إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا تجاه جازان

الرياض - محمد عبدالله - أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًا باتجاه مدينة جازان، مشيدًا بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراضه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه.

وأكد مجددًا تأييد منظمة التعاون الإسلامي لكل الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابي لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة العربية السعودية في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا، ومؤيداً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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