%97.8 نسبة التعافي من كورونا بالسعودية.. و67 مليون جرعة لقاح بالخليج

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليحي، أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بدول مجلس العاون بلغت أكثر من 67 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعدية بلغت 97.8%.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأحد، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2,476,776) حالة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2,429,369) حالة، وإجمالي حالات الوفيات بلغ (19,034) حالة.

وأشار إلى ان عدد اللقاحات المعطاة بلغ (67,156,456) جرعة، وأن نسبة التعافي من فيروس كوورنا في السعودية بلغت 97.8%.

كانت وزارة الصحة أعلنت أمس الأحد، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا إلى (36,414,173) جرعة، معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة كافة التي يتجاوز عددها 587 مركزًا.

اقرأ أيضا:

عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة يقترب من 36 مليون ونصف