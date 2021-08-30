إجراء عملية في القنوات الصفراوية لرضيعة بمستشفى الملك فهد بجازان

الرياض - محمد عبدالله - نجح الأطباء في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من إزالة ترسبات قنوات صفراوية لرضيعة تبلغ من العمر 46 يومًا، باستخدام المنظار الجراحي.

وذكرت صحة جازان –عبر تويتر- أنه تم إجراء أول تصوير للقنوات الصفراوية الكبدية لطفلة رضيعة تبلغ من العمر 46 يومًا، وذلك بمساعدة المنظار الجراحي للاشتباه بوجود عيب خلقي يتمثل برتق القنوات الصفراوية.

وأشارت إلى أن رضيعة تبلغ من العمر 46 يومًا حضرت للمستشفى وهی تعاني من يرقان مستمر مع براز أبيض منذ الولادة، وبعد إجراء الفحوصات الإشعاعية من أشعة صوتية ورنين مغناطيسي للقنوات الصفراوية، تبين وجود اشتباه لعيب خلقي يتمثل بغياب القنوات الصفراوية الواصلة بين الكبد والجهاز الهضمي.

وباستخدام المنظار الجراحي تم حقن مادة صبغية من خلال كيس المرارة والتي بينت وجود ترسبات في القنوات الصفراوية، وتمت إزالتها بالحقن المستمر حتى تم تدفق المادة الصفراوية من الكبد إلى الجهاز الهضمي.

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