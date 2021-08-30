أمطار متوقعة على عدة مناطق ومكة تسجل 49 درجة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جيزان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد الى أجزاء من منطقة الرياض. في حين يكون الطقس شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي مكة والمدينة.
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