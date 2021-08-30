جدة : القبض على مواطن ارتكب 6 جرائم سطو

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب (6) حوادث بذات النمط والسلوك الإجرامي بمحافظة جدة، تمثلت في السطو على مؤسسات تجارية وسرقة ما تحويه من مبالغ مالية بلغت (204,000) ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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