شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 500 طن نفايات مجهولة و52 سيارة مهملة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت أمانة المنطقة الشرقية حملة "الشرقية نظيفة" التي أطلقتها لمدة أربعة أشهر تحت شعار "إجازة نظيفة" واسفرت عن رفع 500 طن من النفايات في مختلف مدن وقرى وهجر المنطقة الشرقية.

وتضمنت الحملة تنظيف الطرق والمتنزهات والحدائق والواجهات البحرية والأحياء وقيعان شواطئ المنطقة الشرقية وذلك بمشاركة 130غواصاً.

من جانب آخر أسفرت حملة إزالة السيارات المهملة والتالفة التي أطلقتها الأمانة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة عن رفع 52 سيارة مهملة في المنطقة الصناعية "الخضرية" وذلك بعد إنذار أصحابها.