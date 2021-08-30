شرطة مكة تطيح بمواطن سرق 204 آلاف ريال من 6 محلات بجدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

متابعات الخليج 365 - واس

ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على مواطن ارتكب (6) جرائم سطو بمحافظة جدة على مؤسسات تجارية وسرقة ما تحويه من مبالغ.

تفاصيل بيان شرطة مكة

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب (6) حوادث بذات النمط والسلوك الإجرامي بمحافظة جدة، تمثلت في السطو على مؤسسات تجارية وسرقة ما تحويه من مبالغ مالية بلغت (204,000) ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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