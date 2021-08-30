الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

أمانة القصيم تنهي تأهيل 200 ألف م2 من الطرق الرئيسية بمدينة بريدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنهت أمانة القصيم أعمال تأهيل عدد من الطرق الرئيسية بمدينة بريدة على مساحة تجاوزت (200) ألف متر مربع وذلك خلال الفترة الماضية ضمن أعمالها المكثفة لتحسين المشهد الحضري بمدينة بريدة.

دهانات الأرضية والتقاطعات

وتستهدف الأعمال تنفيذ أعمال الدهانات الأرضية ودهانات التقاطعات.

وتنوعت مواقع الأعمال على عدد من الطرق الرئيسية أبرزها طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك خالد وطريق أبو بكر الصديق وطريق علي بن أبي طالب وطريق عثمان بن عفان.



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