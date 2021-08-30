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أمانة القصيم تنهي تأهيل 200 ألف م2 من الطرق الرئيسية بمدينة بريدة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

أمانة القصيم تنهي تأهيل 200 ألف م2 من الطرق الرئيسية بمدينة بريدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنهت أمانة القصيم أعمال تأهيل عدد من الطرق الرئيسية بمدينة بريدة على مساحة تجاوزت (200) ألف متر مربع وذلك خلال الفترة الماضية ضمن أعمالها المكثفة لتحسين المشهد الحضري بمدينة بريدة.

دهانات الأرضية والتقاطعات

وتستهدف الأعمال تنفيذ أعمال الدهانات الأرضية ودهانات التقاطعات.

أمانة القصيم تنهي تأهيل 200 ألف م2 من الطرق الرئيسية بمدينة بريدة - متابعات الخليج 365

وتنوعت مواقع الأعمال على عدد من الطرق الرئيسية أبرزها طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك خالد وطريق أبو بكر الصديق وطريق علي بن أبي طالب وطريق عثمان بن عفان.

أمانة القصيم تنهي تأهيل 200 ألف م2 من الطرق الرئيسية بمدينة بريدة - متابعات الخليج 365 أمانة القصيم تنهي تأهيل 200 ألف م2 من الطرق الرئيسية بمدينة بريدة - متابعات الخليج 365 أمانة القصيم تنهي تأهيل 200 ألف م2 من الطرق الرئيسية بمدينة بريدة - متابعات الخليج 365 أمانة القصيم تنهي تأهيل 200 ألف م2 من الطرق الرئيسية بمدينة بريدة - متابعات الخليج 365 أمانة القصيم تنهي تأهيل 200 ألف م2 من الطرق الرئيسية بمدينة بريدة - متابعات الخليج 365 أمانة القصيم تنهي تأهيل 200 ألف م2 من الطرق الرئيسية بمدينة بريدة - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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