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انقطعت خدمة الإنترنت في جنوب السودان، اليوم (الاثنين) ونُشرت قوات الأمن في الشوارع، التي اتسمت بهدوء أكثر من المعتاد في حين اختبأ السكان بالداخل بعد أن دعا نشطاء لاحتجاجات ضد حكومة الرئيس سلفا كير.
وجدد تحالف من جماعات النشطاء دعوته أمس لاحتشادات عامة؛ للمطالبة باستقالة "كير" المقرر أن يلقي كلمة أمام المشرعين في جلسة افتتاح البرلمان اليوم، لكن لم يكن هناك أثر في الصباح الباكر لحشود كبيرة في شوارع العاصمة جوبا.
وأوضح بعض النشطاء أنهم يختبئون لأسباب أمنية، وفقاً لـ"رويترز".
من جهتها، بينت الشرطة أن النشطاء لم يطلبوا تصريحًا بتنظيم مظاهرة، ولذلك فأي مظاهرة كبيرة ستكون مخالفة للقانون.
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 03:11 PM
"كير" يلقي كلمة أمام المشرعين في جلسة افتتاح البرلمان اليومجنوب السودان تنشر الجيش وتقطع الإنترنت بعد دعوات مطالبة باستقالة رئيس البلاد
انقطعت خدمة الإنترنت في جنوب السودان، اليوم (الاثنين) ونُشرت قوات الأمن في الشوارع، التي اتسمت بهدوء أكثر من المعتاد في حين اختبأ السكان بالداخل بعد أن دعا نشطاء لاحتجاجات ضد حكومة الرئيس سلفا كير.
وجدد تحالف من جماعات النشطاء دعوته أمس لاحتشادات عامة؛ للمطالبة باستقالة "كير" المقرر أن يلقي كلمة أمام المشرعين في جلسة افتتاح البرلمان اليوم، لكن لم يكن هناك أثر في الصباح الباكر لحشود كبيرة في شوارع العاصمة جوبا.
وأوضح بعض النشطاء أنهم يختبئون لأسباب أمنية، وفقاً لـ"رويترز".
من جهتها، بينت الشرطة أن النشطاء لم يطلبوا تصريحًا بتنظيم مظاهرة، ولذلك فأي مظاهرة كبيرة ستكون مخالفة للقانون.
، جنوب السودان تنشر الجيش وتقطع الإنترنت بعد دعوات مطالبة باستقالة رئيس البلاد ،
المصدر : الخليج 365
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