محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 6 مساءً أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة.

وتستمر الحالة، التي تشمل محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع، حتى الساعة السادسة مساء. 30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 03:03 PM تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 6 مساءً "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المنورة "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المنورة أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة.

وتستمر الحالة، التي تشمل محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع، حتى الساعة السادسة مساء. الكلمات المفتاحية ، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المنورة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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