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"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 46

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 46 الخاصة بشهر سبتمبر 2021.

وأوضح حساب المواطن، أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج https://www.ca.gov.sa/

ويُشار إلى أنه يتم صرف الدعم للمستفيدين بموجب نتائج الأهلية ويحق لمن لم تشمله نتائج الأهلية التقدم بالاعتراض على ذلك اعتبارًا من اليوم الخامس لإيداع الدعم ولمدة 90 يومًا.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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