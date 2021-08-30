شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 46 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 46 الخاصة بشهر سبتمبر 2021.

وأوضح حساب المواطن، أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج https://www.ca.gov.sa/

ويُشار إلى أنه يتم صرف الدعم للمستفيدين بموجب نتائج الأهلية ويحق لمن لم تشمله نتائج الأهلية التقدم بالاعتراض على ذلك اعتبارًا من اليوم الخامس لإيداع الدعم ولمدة 90 يومًا.