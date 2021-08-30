شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "مسؤول بالتعليم" يكشف أهمية استخدام "البطاقة الذكية" في المدارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الدكتور سعد الحربي مدير إدارة التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل أن مبادرة "البطاقة الذكية" تظهر حالة الطالبة الصحية و الدراسية ورصد الحضور والغياب .

وقال الحربي " حرصت الهيئة الملكية ممثلة في إدارة التعليم العام بالتنسيق مع قطاع تقنية المعلومات على ايجاد الحلول الالكترونية في الخدمات المقدمة للطلاب لتسهم في تحقيق العودة الآمنة وسلامة الطلاب وتطبيق توجيهات وزارة التعليم وتوفير الوقت والجهد" .

وتابع: تم حجز المواعيد لاستلام الكتب قبل بداية الدراسة كما تم إتاحة خدمة الاستمارة الالكترونية لتسجيل الطلاب بالصف الاول الابتدائي والصف الأول بالمراحل المتوسطة والثانوية وأخيرا البطاقة الذكية التي يتم تمريرها على جهاز أثناء دخوله المدرسة لتظهر حالته الصحية وتدوين الغياب والحضور.

وأشار إلى أن كل مدير مدرسة يحرص على معرفة حالة كل طالب وتحديثها بشكل مستمر فكلما تحدثت حالة الطالب في توكلنا تتحدث حالة الطالب ،كما أن البطاقة الذكية تسهل على أولياء الأمور وتسرع في عملية دخول الطلاب إلى فصولهم وإيجاد التباعد بينهم.