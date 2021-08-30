شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشارة توضح تخصص المعلم الذي يقدم مادة التفكير الناقد للطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الدكتورة مها العجمي مستشارة بمركز تطوير المناهج، تخصص المعلم الذي يقدم مادة التفكير الناقد للطلاب.

وقالت المستشارة خلال حديثها على قناة " العربية " ليس هناك تخصص معين يدرسه المعلم، ولكن قد يستطيع معلم الدراسات الاجتماعية واللغة العربية والدراسات الإسلامية تدريس هذه المادة.

ويذكر أن نحو 6 ملايين طالب وطالبة يستعدوا للانتظام هذا العام في عام دراسي مكون من 3 فصول دراسية تتضمن مناهج جديدة، حيث شهدت سلسلة من التغييرات وإدراج بعض المناهج لأول مرة إدراج بعض المناهج مادة التفكير الناقد والتي ستدرس من الصف الثالث المتوسط للصف الأول الثانوي.