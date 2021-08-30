شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "التعليم": رفع تكاليف الطلاب وحضورهم ودرجاتهم على مدرستي ونظام نور يوميًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالبت وزارة التعليم، مديري ومديرات المدارس برفع الجداول الدراسية على منصة مدرستي ونظام نور، على أن يكون مطابقا للفصول الحضورية مع ربط الفصول والحصص بالمعلمين والمعلمات، وكذلك رفع حضور الطلاب ودرجاتهم على منصة مدرستي ونظام نور يوميًا.

وأكدت الوزارة، على كافة المعلمين والمعلمات في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بوضع روابط الدروس المسجلة من قنوات "عين" على منصة "مدرستي" بشكل يومي، وكذلك التكليفات اليومية والمهمات الأدائية المطلوبة من الطلاب والطالبات.

ومن الجدير بالذكر، أن ذلك يأتي في إطار النموذج التشغيلي الذي وضعته وزارة التعليم لاستئناف الدراسة حضوريا للمتوسطة والثانوية الذي سيستمر العمل به حتى تاريخ 30 أكتوبر من العام الحالي أو حتى الوصول إلى المناعة المجتمعية المطلوبة.