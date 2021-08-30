شكرا لمتابعة خبر عن المرور يتفاعل مع فيديو وثق إغلاق الطريق بوادي الدواسر أمام المارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع مقطع فيديو وثقه مواطن أظهر إغلاق الطريق في وادي الدواسر أمام المارة.

وقال موثق الفيديو إنه إغلاق الطريق أمام المارة تسبب بحوادث وعرقلة سير المركبات حيث تم إبلاغ 911 وتحويل البلاغ إلى مرور وادي الدواسر ولم يتخذ أي اجراء

وردت إدارة المرور على الفيديو قائلة : "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم رفع بلاغكم للقسم المختص".