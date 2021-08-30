شكرا لمتابعة خبر عن عسيري: المناعة بعد الإصابة بكورونا لا تقي من المتحورات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري؛ على أن المناعة من فيروس كورونا بعد الإصابة به، غير كافية في كثير من الحالات.

وقال عسيري؛ أن دراسة غير محكمة عن هذا الموضوع أثارت لغطاً وهي معاكسة لعشرات الدراسات المحكمة، حيث الثابت حتى الآن أن المناعة بعد عدوى كوفيد لا يمكن التنبؤ بها.

وأضاف : وفي أحوال كثيرة غير كافية، خاصة ضد المتحورات، بينما المناعة المستحثة باللقاحات مركّزة ومحدّدة وأكثر استدامة وكلتاهما طبيعية.