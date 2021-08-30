شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الصحة" تُقدِّم هدايا رمزية للطلاب الذين أكملوا الجرعات الثانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدمت وزارة الصحة هدايا رمزية للطلاب الذين أكملوا الجرعات الثانية من لقاح فيروس كورونا ، استعدادًا للالتحاق بالعام الدراسي الجديد.

وتعد هي مبادرة من وزارة الصحة لتشجيع الطلاب خاصةً من المرحلتين المتوسطة والثانوية لإكمال الجرعات والتطعيم خاصةً لمن لم يأخذوا الجرعتين من لقاح فيروس كورونا حتى يستطيعون العودة إلى المدارس، بحسب تقرير قناة "السعودية" .

وبدأت المبادرة من يوم أمس الأحد مع انطلاق أول يوم دراسي، مستهدفة 3 مليون طالب وطالبة، فيما قال أحد الطلاب بالمرحلة المتوسطة أن التنظيم في أخذ الجرعات رائع ولم يستغرق 10 دقائق حتى أتم أخذ الجرعة الخاصة به، بينما ذكرت إحدى الطالبات التي تلقت الجرعة الثانية اليوم أنهم سيستأنفون الدراسة غدًا.