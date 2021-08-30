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بالفيديو.. الأرصاد: نحن في الربع الأخير من فصل الصيف

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع محلل الطقس بمركز الأرصاد عقيل العقيل، نشاط الرياح على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتواجد سحب ممطرة على مرتفعات عسير وجازان والباحة.

وقال العقيل لقناة " الإخبارية " إنه يتوقع أن يبقى الطقس حار على الرياض حيث تصل درجة الحرارة إلى 44درجة مئوية.

وأضاف : نحن في الربع الأخير من فصل الصيف ونحن في فترة انتقالية ونتوقع أن تكون الأجواء لطيفة في شهر سبتمبر خاصة في الليل، وتعتدل في شهر أكتوبر.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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