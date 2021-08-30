شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأرصاد: نحن في الربع الأخير من فصل الصيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع محلل الطقس بمركز الأرصاد عقيل العقيل، نشاط الرياح على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتواجد سحب ممطرة على مرتفعات عسير وجازان والباحة.

وقال العقيل لقناة " الإخبارية " إنه يتوقع أن يبقى الطقس حار على الرياض حيث تصل درجة الحرارة إلى 44درجة مئوية.

وأضاف : نحن في الربع الأخير من فصل الصيف ونحن في فترة انتقالية ونتوقع أن تكون الأجواء لطيفة في شهر سبتمبر خاصة في الليل، وتعتدل في شهر أكتوبر.