بالفيديو.. تعليم الهيئة الملكية بالجبيل يطلق بطاقة دخول طالب ويوضح خدماتها

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل، بطاقة دخول طالب الإلكترونية، للحاصلين على جرعتي كورونا؛ حيث يقوم الطلاب بطباعة البطاقة وإظهارها في منطقة الفرز قبل دخول المدرسة.

وقال مدير إدارة التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل، الدكتور سعد الحربي، لقناة الإخبارية، إنه تم إطلاق عدة خدمات للطلاب منها حجز موعد لاستلام الكتب المدرسية، وخدمة الاستمارة الالكترونية لتسجيل الطلاب المستجدين دون ذهاب ولي الأمر الى المدرسة.

وأشار إلى أن بطاقة حضور طالب هي بطاقة ذكية يبرزها الطالب عند حضوره للمدرسة عبر جهاز يقوم بقراء الكود الموجود بالبطاقة (كيو آر)، وتظهر تلك البطاقة حالة الطالب الصحية وكذلك تسجيل حضور الطالب للمدرسة.

وتابع أن تحديث حالة الطالب في تطبيق توكلنا يتبعه تحديثها في بطاقة الطالب، مضيفا ان (كيو آر) الخاص بالطالب موجود على مقعده الدراسي في حال أراد المدرس التأكد من حالته الصحية.

وأشار الدكتور الحربي إلى أن بطاقة دخول طالب متاحة لجميع الطلاب والطالبات في اى مكان بالمملكة، وغير مقتصرة على تعليم الهيئة الملكية بالجبيل.

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