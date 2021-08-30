أمانة جدة تذكر المنشآت التجارية: غدًا آخر موعد لتثبيت رمز الاستجابة السريع

الرياض - محمد عبدالله - جددت أمانة محافظة جدة، التذكير، بأن غدا الثلاثاء (31 أغسطس 2021م) هو آخر موعد لتثبيت ملصق رمز الاستجابة السريع على واجهة المنشأت التجارية، وسيتم تطبيق لائحة المخالفات على المنشآت غير الملتزمة بالتعليمات.

وطالبت أمانة جدة – عبر تويتر- بالمسارعة في تثبيت ملصق رمز الاستجابة السريع على واجهة المنشآت، بهدف تسهيل قياس رضا العملاء عن جودة الخدمات المقدمة لهم، مشيرة إلى أنه يمكن الآن الاستفادة من الخدمة عبر الرابط التالي: http://is.gd/0Gv4m6.

وأضافت أن خطوات اصدار الملصق تتضمن الدخول إلى منصة (بلدي) ثم اختيار الرخصة وتحديث المعلومات، وأخيرا طباعة ملصق رمز الاستجابة السريع.

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