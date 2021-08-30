بالفيديو.. الدكتور الجامع: ثلث السعوديين يحتاجون زيارة عيادة نفسية

الرياض - محمد عبدالله - كشف إخصائي أول ومعالج نفسي د. أسامة الجامع، عن أن أكثر من ثلث السعوديين يحتاجون الذهاب إلى عيادة نفسية، موضحًا أن الفارق العمري الكبير بين الزوجين له تأثيرات سلبية ويحدث نوعًا من التصادم.

وأضاف المعالج النفسي لبرنامج «الراصد» المذاع على قناة الإخبارية، أنه يطالع أكثر من 100 مريض في الشهر ما بين اكتئاب ووسواس قهري وحالات قلق وهلع، مشيرًا إلى أنه وفقا لنتائج مؤتمر المسح الوطني عام 2019م فإن 34 % من أفراد المجتمع السعودي يحتاجون الذهاب إلى عيادة نفسية لمرة واحدة في حياتهم.

وتابع أن الاضطرابات النفسية ليس لها علاقة بالاشخاص او أنا تصيب ضعاف الشخصية فقط؛ حيث إنها تصيب الجميع مهما كانت مناصبهم أو مستوى ذكائهم أو صلابة شخصيتهم.

وأشار إلى أنه ينصح دائما بوجود تقارب في العمر الزمني بين الزوجين، ليحدث التوائم بينهما، موضحًا أن الفارق العمري الكبير بين الزوجين له تأثيرات سلبية ويحدث نوعًا من التصادم بينهما.

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