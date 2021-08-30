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استشاري بوزارة الصحة: لا يمكن التنبؤ بالمناعة المكتسبة بعد الإصابة بكورونا

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الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، د.عبدالله بن مفرح عسيري، إن المناعة المكتسبة بعد الإصابة بكورونا لا يمكن التنبؤ بها، بينما المناعة المستحثة بعد تلقي اللقاح محددة وأكثر استدامة.

وأضاف عسيري –عبر تويتر- أن الثابت حتى الآن أن المناعة بعد عدوى كوفيد لا يمكن التنبؤ بها، وفي أحوال كثيرة غير كافية خاصة ضد المتحورات.

وأضاف أن المناعة المستحثة باللقاحات مركزة ومحددة وأكثر استدامة، قائلا «كلتاهما طبيعية من إبداع الخالق عز وجل».

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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