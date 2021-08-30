خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك ماليزيا بذكرى استقلال بلاده

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة إلى السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، ملك ماليزيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب ماليزيا الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيًا لحكومة وشعب ماليزيا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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