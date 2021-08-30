تدريب 500 شاب وشابة للعمل بالقطاع السياحي في مشروع البحر الأحمر

الرياض - محمد عبدالله - وقع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وشركة البحر الأحمر للتطوير، اتفاقية لتقديم برامج دعم تدريبية موجهة للكوادر الوطنية البشرية.

وأوضح صندوق (هدف) في بيان له عبر موقعه الإلكتروني، أن هذه البرامج التدريبية ستؤهل (500) شاب وشابة سعوديين للعمل في أكثر الوجهات السياحية المتجددة والواعدة في العالم. وسيتم تطوير مهاراتهم في مسارات متعددة تشمل الفندقة، وخدمات المطار، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، وخدمات الطاقة المتجددة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو: «ستمكننا هذه الشراكة من ضخ أعداد كبيرة من الكوادر البشرية المحلية المؤهلة بالمهارات اللازمة لوضع المملكة على خارطة السياحة العالمية عبر قطاع سياحي مستدام وأكثر مرونة في المملكة العربية السعودية».

في السياق ذاته، تم أيضا توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وشركة البحر الأحمر للتطوير للتعاون في إطلاق مبادرات مستقبلية لدعم تطوير رأس المال البشري الوطني.

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