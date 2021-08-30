«التعاون الإسلامي» تُدين محاولة تعمُّد الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط

الرياض - محمد عبدالله - أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشد العبارات محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط بثلاث طائرات مسيرة «مفخخة»، مشيدًا في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها.

وجدد الأمين العام تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

ودعا العثيمين مجددًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة من قبل ميليشيا الحوثي والموجهة إلى المدنيين.

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