شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 187 ألف متر مكعب مخالفات بناء في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، الاجتماع السادس لنتائج مؤشرات قياس الأداء لبرنامج معالجة مظاهر التشوه البصري، وذلك بمقر الأمانة بالدمام.

واطلع على إنجازات البرنامج التي تضمنت إزالة 187996متراً مكعباً مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 61017 متراً مربعاً من حفر الشوارع، و41000 متر مربع من الأرصفة المتهالكة، و9208 أمتار طولية لحواجز الحفريات، و12531متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران، ودهان 236299 متراً طولياً للأرصفة والخطوط الأرضية و6384 حاوية نظافة، وصيانة 1540 عمود إنارة وإزالة 914 سيارة تالفة، إضافة إلى استعرض بلاغات التشوه البصري التي بلغت 2350 بلاغاً وقد تم معالجة 1324 بلاغاً.

وشدد على أهمية تسخير التقنيات الحديثة لعمليات الرصد ومسح مظاهر التشوه البصري في الطرق وداخل الأحياء والأماكن العامة وإصلاح الأساسيات في المحاور الرئيسة ومداخل المدن والأحياء وذلك بحسب الخطة ومتابعة أداء المراقبين وتقيم أدائهم.

وأفاد بأهمية إشراك المجتمع برصد التشوهات البصرية وتفعيل الحملات التثقيفية والتوعوية في الأماكن العامة والمتنزهات وإبراز دور الفرق الرقابية لرصد المخالفات والتي بدورها تُمنع من تكرار هذه التشوّهات في المنطقة وتساعد على الالتزام والامتثال واستدامة المعالجة.

من جانب آخر استعرض أمين المنطقة الشرقية تجارب وانجازات القطاع البلدي في المدن الذكية بالمملكة، وذلك من خلال الاجتماع السنوي لتجمع مدن الطاقة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية.