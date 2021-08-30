التعليم تعتمد تطبيق مواد لائحة تقويم الطالب ومذكراتها التفسيرية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

اعتمدت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، تطبيق مواد لائحة تقويم الطالب 1443 ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية وتوزيع الدرجات على أن يبدأ العمل بلائحة تقويم الطالب ١٤٤٣ ومذكرتها التفسيرية وقواعدها التنفيذية ، وتوزيع الدرجات في مراحل التعليم العام جميعها بدءاً من تاريخه.

وأكدت الوزارة على جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات أن تتولى إدارات التعليم / المدارس السعودية في الخارج متابعة تطبيق اللائحة، وتشكل لجان للمتابعة، ورصد الملحوظات ورفعها للإدارة العامة للتقويم والقبول. ويأتي ذلك حرصا على تجويد نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي.

بداية عام استثنائي

وبالأمس عاد طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى مقاعد الدراسة حضورياً في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، وذلك لمن بلغت أعمارهم 12 عاماً فأكثر، وكانوا محصنين بجرعتين من لقاح كورونا، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلبة وأسرهم ومجتمعهم.

واعتمدت وزارة التعليم الأدلة والنماذج التشغيلية الإشرافية والمدرسية للعام الدراسي 1443هـ، والتي نصت على بدء الدراسة عن بُعد وحتى 30 أكتوبر 2021 أو الوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70%) لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية.

انطلاق العام الجديد

وأعلنت وزارة التعليم عن استكمال جميع الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي الجديد، وتهيئة المجتمع التعليمي بتوفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية في جميع المدارس، وتعزيز أدوار المشرفين والمعلمين، وتدريب أكثر من (331) ألف معلم ومعلمة خلال إجازة الصيف، وكذلك توفير وتوزيع أكثر من 71 مليون كتاب للطلاب وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المدرسة، وجاهزية منصتي “مدرستي” و”روضتي” وتوفر أدوات التعليم الإلكتروني المناسبة لكل مرحلة دراسية، إلى جانب تجهيز 30 ألف حافلة مدرسية لنقل 1,2 مليون طالب وطالبة في 21 ألف مدرسة.

ونفذت الوزارة أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة والتعقيم للتأكد من جاهزية المدارس، بالإضافة إلى توفير جميع المستلزمات الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس بجميع إدارات التعليم بأكثر من مليار ريال؛ بهدف تهيئة البيئة التعليمية داخل المدارس وجعلها مكاناً ملائماً ومناسباً وجاذباً للعودة الحضورية الآمنة، وضمان تحقيق جودة المنتجات التعليمية، وتحقيق معايير السلامة والصحة.

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