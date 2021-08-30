اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه جازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا باتجاه جازان.

وأضاف التحالف أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية لميليشيا الحوثي الإرهابية.

وبالأمس أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف إحباط جميع محاولات الميليشيا الحوثية تجاه المدنيين والأعيان المدنية.

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