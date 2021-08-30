، محلل بـ"الأرصاد" يرسم مشهد الأجواء المتوقعة في الربع الأخير من الصيف ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
كشف المحلل بمركز الأرصاد عقيل العقيل؛ عن توقعاته لأجواء المملكة في الربع الأخير من "فصل الصيف" وبداية الاعتدال التدريجي.
وقال "عقيل": نتوقع رياحاً شرقية جافة وحارة تؤثر في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وستلامس درجة الحرارة اليوم 50 درجة في مكة المكرّمة، ويتوقع تشكيل سحب يتخللها الركام الرعدي على المرتفعات وقمم الجبال، مثل مرتفعات عسير وجازان ومرتفعات مكة المكرّمة، وتكون غائمة جزئياً، ويكون الطقس حاراً على الرياض وتصل الحرارة في العاصمة إلى 44 درجة مئوية.
وأضاف: بالنسبة للطائف يُتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئياً بسبب تأثير الرياح الشرقية على المرتفعات ومتنزه السودة الوطني.
وأردف: نحن في الربع الأخير من فصل الصيف وقرب الفترة الانتقالية، وعادة ما يحدث ارتفاع في درجات الحرارة، ونتوقّع أن تكون الأجواء لطيفة نوعاً ما، خاصة في المساء اعتباراً من منتصف سبتمبر وبداية أكتوبر، ثم تعتدل درجات الحرارة تدريجياً مع دخول شهر نوفمبر، مع انخفاض في معدلات الرطوبة.
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 12:25 PM
توقّع تحسّن الحرارة خاصة في المساء اعتباراً من منتصف سبتمبر وبداية أكتوبرمحلل بـ"الأرصاد" يرسم مشهد الأجواء المتوقعة في الربع الأخير من الصيف
كشف المحلل بمركز الأرصاد عقيل العقيل؛ عن توقعاته لأجواء المملكة في الربع الأخير من "فصل الصيف" وبداية الاعتدال التدريجي.
وقال "عقيل": نتوقع رياحاً شرقية جافة وحارة تؤثر في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وستلامس درجة الحرارة اليوم 50 درجة في مكة المكرّمة، ويتوقع تشكيل سحب يتخللها الركام الرعدي على المرتفعات وقمم الجبال، مثل مرتفعات عسير وجازان ومرتفعات مكة المكرّمة، وتكون غائمة جزئياً، ويكون الطقس حاراً على الرياض وتصل الحرارة في العاصمة إلى 44 درجة مئوية.
وأضاف: بالنسبة للطائف يُتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئياً بسبب تأثير الرياح الشرقية على المرتفعات ومتنزه السودة الوطني.
وأردف: نحن في الربع الأخير من فصل الصيف وقرب الفترة الانتقالية، وعادة ما يحدث ارتفاع في درجات الحرارة، ونتوقّع أن تكون الأجواء لطيفة نوعاً ما، خاصة في المساء اعتباراً من منتصف سبتمبر وبداية أكتوبر، ثم تعتدل درجات الحرارة تدريجياً مع دخول شهر نوفمبر، مع انخفاض في معدلات الرطوبة.
، محلل بـ"الأرصاد" يرسم مشهد الأجواء المتوقعة في الربع الأخير من الصيف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر محلل بـ"الأرصاد" يرسم مشهد الأجواء المتوقعة في الربع الأخير من الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.