عاجل.. التحالف العربي يعترض صاروخا بالستيا حوثيا باتجاه جنوب السعودية

محمد الفلاح - الإثنين 30 أغسطس 2021

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه جازان بالمنطقة الجنوبية السعودية.



وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.