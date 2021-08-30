الارشيف / اخبار السعوديه

عاجل.. التحالف العربي يعترض صاروخا بالستيا حوثيا باتجاه جنوب السعودية

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف العربي يعترض صاروخا بالستيا حوثيا باتجاه جنوب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 30 أغسطس 2021

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه جازان بالمنطقة الجنوبية السعودية.

 

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

 

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا