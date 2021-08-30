إعصار إيدا يرفع أسعار النفط بنسبة 1%

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة، اليوم الاثنين، بعد أن اجتاح إعصار إيدا القوي خليج المكسيك، مما أجبر السلطات على إغلاق المئات من منصات النفط البحرية وإخلائها.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا، أو ما يعادل 1.2 بالمئة إلى 73.54 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0001 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعدت أكثر من 11 في المئة الأسبوع الماضي، توقعا لحدوث تعطل في إنتاج النفط.

الإعصار يضرب لويزيانا

وفي وقت سابق، صادق الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الاثنين على قرار إعلان ولاية لويزيانا الأمريكية منطقة كوارث بعد أن ضربها الإعصار “إيدا” وأمر بتقديم مساعدات اتحادية لدعم جهود مواجهة الإعصار.

وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض، اليوم الاثنين: “المساعدات يمكن أن تشمل منحا للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وقروضا منخفضة الفائدة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وغيرها من البرامج لمساعدة الأفراد وأصحاب الشركات على التعافي من آثار الكارثة”.



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