، رحيل "وزير السعادة" يعتصر قلوب محبيه في الأردن.. "خبر كالصاعقة" ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
توفي اليوم الاثنين، الشاب الأردني "محمد القضاة"، المعروف بـ"وزير السعادة"، بعد سنوات من المعاناة مع مرض السرطان.
وكان من المعروف عن محمد القضاة، رسائله الإيجابية الدائمة، ومحاربته للمرض؛ مما دفع النشطاء لإطلاق لقب "وزير السعادة" عليه.
ووفق ما نقلته "روسيا اليوم"، فقد أعرب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم؛ ناعيين "وزير السعادة" بكلمات الحزن والأسى؛ حيث قال أحدهم: "رحل وزير السعادة تاركًا وراءه كل القلوب التي رعاها، وكل الأشخاص الذين وهبهم القوة والأمل ليحاربوا سرطانهم وحياتهم.. لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون.. إلى الجنة يا محمد".
وقال آخر: "ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب يعتصرها الحزن والألم، ننعي وفاة وزير السعادة محارب السرطان.. ابن الخال الشاب محمد أسامة القضاة الذي انتقل إلى رحمة الله وجواره فجر هذا اليوم الاثنين، في مركز الحسين للسرطان بعد صراع مرير مع المرض".
كما عبّر أحد الحسابات عن الحزن الكبير جراء سماع هذا الخبر؛ حيث قال: "خبر كالصاعقة والله ما أنا مصدّقها.. أعزي نفسي وكل مركز الحسين للسرطان بكل من فيه، وننعيك يا محمد وزير السعادة.. محارب السرطان محمد أسامة القضاة في ذمة الله بعد حياة عاش فيها محاربًا وأسدًا لمرض السرطان.. صاحب الابتسامة الدائمة، وصاحب الخلق، وصاحب الكلمة الطيبة.. كان دائمًا قدوه للجميع في التفاؤل والأمل والإصرار وعدم الهزيمة أمام أي عائق وأي تحدٍّ".
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 11:55 AM
عُرف برسائله الإيجابية ومحاربته للسرطان لسنوات انتهت بتغلب الأخير عليهرحيل "وزير السعادة" يعتصر قلوب محبيه في الأردن.. "خبر كالصاعقة"
توفي اليوم الاثنين، الشاب الأردني "محمد القضاة"، المعروف بـ"وزير السعادة"، بعد سنوات من المعاناة مع مرض السرطان.
وكان من المعروف عن محمد القضاة، رسائله الإيجابية الدائمة، ومحاربته للمرض؛ مما دفع النشطاء لإطلاق لقب "وزير السعادة" عليه.
ووفق ما نقلته "روسيا اليوم"، فقد أعرب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم؛ ناعيين "وزير السعادة" بكلمات الحزن والأسى؛ حيث قال أحدهم: "رحل وزير السعادة تاركًا وراءه كل القلوب التي رعاها، وكل الأشخاص الذين وهبهم القوة والأمل ليحاربوا سرطانهم وحياتهم.. لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون.. إلى الجنة يا محمد".
وقال آخر: "ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب يعتصرها الحزن والألم، ننعي وفاة وزير السعادة محارب السرطان.. ابن الخال الشاب محمد أسامة القضاة الذي انتقل إلى رحمة الله وجواره فجر هذا اليوم الاثنين، في مركز الحسين للسرطان بعد صراع مرير مع المرض".
كما عبّر أحد الحسابات عن الحزن الكبير جراء سماع هذا الخبر؛ حيث قال: "خبر كالصاعقة والله ما أنا مصدّقها.. أعزي نفسي وكل مركز الحسين للسرطان بكل من فيه، وننعيك يا محمد وزير السعادة.. محارب السرطان محمد أسامة القضاة في ذمة الله بعد حياة عاش فيها محاربًا وأسدًا لمرض السرطان.. صاحب الابتسامة الدائمة، وصاحب الخلق، وصاحب الكلمة الطيبة.. كان دائمًا قدوه للجميع في التفاؤل والأمل والإصرار وعدم الهزيمة أمام أي عائق وأي تحدٍّ".
، رحيل "وزير السعادة" يعتصر قلوب محبيه في الأردن.. "خبر كالصاعقة" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر رحيل "وزير السعادة" يعتصر قلوب محبيه في الأردن.. "خبر كالصاعقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.