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انتهت شركة "تطوير" للمباني TBC المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، من توريد الأثاث المدرسي وتركيبه لـ53 مشروعًا من مشروعات وزارة التعليم المتعثرة والمسندة إلى شركة "تطوير" للمباني.
ويبلغ عدد مشاريع وزارة التعليم المتعثرة والمسندة إلى شركة "تطوير" للمباني التي انتهت من تنفيذها، 79 مبنى، توفر مقاعد دراسة لـ57 ألف طالب وطالبة، بتكلفة إجمالية، بلغت 35 مليون ريال.
وعلى صعيد الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ورّدت شركة TBC للمستودعات أكثر من65 ألف مكيف.
كما انتهت إدارة الصيانة بشركة TBC من صيانة أكثر من 18 ألف كرسي وطاولة في مدارس وزارة التعليم التي تتولى أعمال تشغيلها وصيانتها؛ لاستقبال العام الدراسي الجديد.
30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 11:39 AM
انتهت من تنفيذ 79 مبنى وتوفر مقاعد دراسة لـ57 ألفًا بتكلفة إجمالية بلغت 35 مليون ريال"تطوير" للمباني تُنهي أعمال الصيانة بمشروعات وزارة التعليم المتعثرة والمسندة لها بالمناطق
انتهت شركة "تطوير" للمباني TBC المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، من توريد الأثاث المدرسي وتركيبه لـ53 مشروعًا من مشروعات وزارة التعليم المتعثرة والمسندة إلى شركة "تطوير" للمباني.
ويبلغ عدد مشاريع وزارة التعليم المتعثرة والمسندة إلى شركة "تطوير" للمباني التي انتهت من تنفيذها، 79 مبنى، توفر مقاعد دراسة لـ57 ألف طالب وطالبة، بتكلفة إجمالية، بلغت 35 مليون ريال.
وعلى صعيد الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ورّدت شركة TBC للمستودعات أكثر من65 ألف مكيف.
كما انتهت إدارة الصيانة بشركة TBC من صيانة أكثر من 18 ألف كرسي وطاولة في مدارس وزارة التعليم التي تتولى أعمال تشغيلها وصيانتها؛ لاستقبال العام الدراسي الجديد.
، "تطوير" للمباني تُنهي أعمال الصيانة بمشروعات وزارة التعليم المتعثرة والمسندة لها بالمناطق ،
المصدر : الخليج 365
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