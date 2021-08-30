محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة الباحة ومحافظات: الحجرة والعقيق والمندق وبلجرشي بني حسن. وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 11:17 AM مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية تتواصل حتى 8 مساءً.. تنبيه من حالة ممطرة على الباحة تتواصل حتى 8 مساءً.. تنبيه من حالة ممطرة على الباحة نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة الباحة ومحافظات: الحجرة والعقيق والمندق وبلجرشي بني حسن. وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً. الكلمات المفتاحية

، تتواصل حتى 8 مساءً.. تنبيه من حالة ممطرة على الباحة ،

المصدر : الخليج 365

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