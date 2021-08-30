شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أخصائي نفسي: أكثر من ثلث السعوديين يحتاجون الذهاب إلى عيادة نفسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

صرح الأخصائي أول والمعالج النفسي أسامة الجامع، أن أكثر من ثلث السعوديين يحتاجون الذهاب إلى عيادة نفسية.

وقال أسامة الجامع، خلال مشاركته مع برنامج "الراصد" عبر قناة "الإخبارية" : "أشوف 100 مريض في الشهر ما بين اكتئاب وسواس قهري حالات قلق ورهاب اجتماعي وحالات هلع".

وأوضح "الجامع" أنه جاء في المسح الوطني للاضطرابات النفسية في عام 2019 أنه ما يقارب من 34% من المجتمع السعودي يحتاج أن يذهب إلى العيادة النفسية مرة واحدة في حياته، لافتًا إلى أن هذا الشيء ليس له علاقة بجودة شخصية الإنسان أو عدم جودتها فالاضطرابات النفسية تصيب الجميع على حد سواء.