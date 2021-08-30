شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام بن خالد يقدم التعازي لرئيس الاستخبارات العامة في وفاة والدته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قدم الأمير سطام بن خالد آل سعود، اليوم الاثنين، التعازي لرئيس الاستخبارات العامة الفريق خالد بن علي الحميدان، في وفاة والدته.

وكتب الأمير سطام بن خالد عبر حسابه على موقع تويتر: "‏أحر التعازي لأخي معالي الفريق خالد بن علي الحميدان، رئيس الاستخبارات العامة في وفاة والدته وأسأل الله لها الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون".

وتوفيت والدة الفريق خالد بن علي الحميدان، رئيس الاستخبارات العامة، ليتم نعيها من العديد من المغردين والمسؤولين والشخصيات العامة عبر موقع "تويتر".