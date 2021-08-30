شكرا لمتابعة خبر عن "المسند": قد تعود الحالة المطرية اليوم على 3 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أنه قد تعود الحالة المطرية اليوم الاثنين، مرة أخرى على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أنه متوقع اليوم أن تنشط الرياح الشمالية الشرقية الجافة والحارة والتي قد تثير بعض الغبار على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وذكر "المسند" أن عرفات بمكة تتصدر قائمة أعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية عالمياً، لافتًا إلى مظاهر الصيف الحار جداً لا زالت هي السائدة في أجوائنا، كما كشف عن قائمة لدرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم 29 محطة في المملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس.