شكرا لمتابعة خبر عن "العدل" تكشف موعد إطلاق البورصة العقارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المشرف العام على مبادرة رقمنة الثروة العقارية بوزارة العدل، أحمد السلمان، أنه سيتم إطلاق البورصة العقارية خلال الربع الرابع 2021م.

وقال أحمد السلمان، خلال مقابلة مع قناة "سي إن بي سي عربية"، أنه سيتم التوسع في البورصة خلال العام المقبل.

وفي مارس الماضي، صرح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن "البورصة العقارية" ستكون جاهزة خلال العام الجاري، لافتا إلى أنها ستكون مشابهة لبورصات المال.