شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أخصائي نفسي: الفارق العمري الكبير بين الزوجين يُحدث نوعًا من التصادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد الأخصائي أول والمعالج النفسي أسامة الجامع، أن فارق العمر الكبير بين الزوجين له تأثيرات سلبية ويتسبب في حدوث تصادم بين الزوجين.

وأوضح أسامة الجامع، إن الزوجة إذا كانت صغيرة يكون لديها حيوية، وتريد أن تفعل العديد من النشاطات والاهتمامات ولديها طاقة على عكس الزوج الذي يكون نضج أكثر ويفضل البقاء أكثر وعدم التغيير واهتماماته مختلفة عن اهتماماته وهو صغير لذلك يحدث نوعًا من التصادم.

وأشار الأخصائي النفسي إلى أن التفاهم بين الزوجين يمكن أن يخلق نوعاً من الانسجام، حتى لو كان الفارق العمري كبيراً بينهما، ناصحاً الجميع بضرورة التقارب العمري بين الزوجين لحدوث التوائم بينهما، بحسب قناة "الإخبارية" .