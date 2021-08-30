شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام بن خالد: السماح للطلاب باستخدام الجوال في المدارس قد يؤثر على تركيزهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال الأمير سطام بن خالد آل سعود أن ‏قرار السماح للطلاب والطالبات باستخدام الجوال في المدارس قد يؤثر على تركيزهم على التعليم .

وأضاف الأمير سطام بن خالد أن كثير من هذه الفئة العمرية تدمن التصوير والألعاب, مشيرا إلى أن الأفضل أن تمنح المدارس الصلاحية بالإطلاع على حالات الطلبة من حيث التحصين دون إدخال الهاتف للمدارس.

‎وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية للتعليم العام، ابتسام الشهري، أن استخدام الجوال في المدرسة سيتم وفق الاشتراطات والتنظيمات المترتبة عليها، لافتة إلى أن استخدامه لإبراز تطبيق توكلنا سيسهل عملية التحقق من الحالة الصحية للطلاب قبل دخولهم إلى المدرسة.